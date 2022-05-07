Зменшить їхнє нахабство в Чорному морі: Мусієнко про ураження фрегата Адмірал Макаров (29)

MY.UA 2022.05.07 13:00

7 мая, 09:52 Новость на украинском Военный эксперт, руководитель центра Военно-правовых исследований Александр Мусиенко советует дождаться официальной информации по поводу поражения российского фрегата Адмирал Макаров. В то же время он отмечает, что по предварительным данным из разных источников есть информация, что действительно произошло поражение фрегата. - Если это действительно так, то это очень мощный корабль, способный нести

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