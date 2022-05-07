рашисты 8-9 мая могут массово обстреливать украинские города (21)

MY.UA 2022.05.07 18:16

7 мая, 15:09 Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призывает граждан 8 и 9 мая быть особо бдительными и во время сигналов воздушной тревоги непременно соблюдать правила безопасности. По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, в эти дни россияне могут приурочить ко Дню победы массовые ракетные удары по украинским городам. "Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на

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