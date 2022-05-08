Укрзализныця назначила на сегодня один дополнительный эвакуационный рейс (12)

Укринформ 2022.05.08 08:01

08.05.2022 07:38 Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 8 мая. Компания назначила дополнительно один рейс сегодня. Об этом со ссылкой на Укрзализныцю сообщает Укринформ. Эвакуационный поезд на 8 мая: 16:30 - 234/233 Покровск - Днипро - Львов В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов может меняться, поэтому необходимо следить за актуальной информацией на сайте компании.

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