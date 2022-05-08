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Российские хакеры атаковали государственные сайты Германии

Российские хакеры атаковали государственные сайты Германии (19)

Новости Ю 2022.05.08 12:04
Сегодня, 11:38 Российские хакеры совершили ряд DDoS-атак на правительственные сайты Германии. Ответственность взяло на себя объединение Killnet. Об этом сообщает Der Spiegel. Нападкам подверглись, в частности, порталы министерства обороны, бундестага, федеральной полиции и ряда полицейских служб федеральных земель. Кроме того, был временно недоступен сайт канцлера Олафа Шольца.. По данным Spiegel, это были акции протеста против поставок вооружения
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