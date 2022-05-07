Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Мелитополе коллаборанты заставляют детей учить стихи о войне и носить георгиевскую ленту

В Мелитополе коллаборанты заставляют детей учить стихи о войне и носить георгиевскую ленту (19)

УНИАН 2022.05.07 15:15
Виолетта Орлова 14:54, 07.05.22 Своими "достижениями" предатели охотно делятся с пропагандистскими СМИ. В Мелитополе коллаборанты заставляют детей учить стихи о войне / фото ua.depositphotos.com В захваченном Мелитополе Запорожской области директора школ, которые согласились на сотрудничество с оккупантами, заставляют детей надевать георгиевские ленточки и учить стишки о войне. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.
РЕБЕНОК, ЛЕНТА, МЕЛИТОПОЛЬ, СТИШОК, ОККУПАНТ, ДЕНИСОВ, Денисов, Запорожье, Украина, Россия
2022.05.08 (19)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022