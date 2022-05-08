На острове Змеиный уничтожены десантный катер и вертолет рашистов (видео) (28)

Культурометр Одессы 2022.05.08 12:18

08.05.2022 На острове Змеиный рашисты снова теряют свою технику и людей. Так на днях беспилотники Bayraktar TB2 уничтожили десантный катер проекта 11770 "Серна" и два зенитно-ракетных комплекса на борту. Десантный катер проекта 11770 "Серна" - серия российских скоростных десантных катеров, предназначенных для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей