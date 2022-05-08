На острове Змеиный уничтожены десантный катер и вертолет рашистов (видео) (28)

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- На острове Змеиный уничтожены десантный катер и вертолет рашистов (видео) : Культурометр Одессы 12:18
- Морская Чернобаевка: ВСУ уничтожили вражеский вертолет на Змеином (ВИДЕО) : DsNews 12:03
- Украинские военные сбили вертолет РФ с десантом на острове Змеином : ZN,UA 11:47
- На Змеином сбит российский вертолет с десантом (видео) : Центр Транспортных Стратегий 11:19
- Украинские военные сбили вертолет РФ у острова Змеиный : Online.ua 11:10
- Вблизи Змеиного ВСУ уничтожили вертолет рашистов: эффектное видео : Главком 11:05
- Возле острова Змеиный уничтожены три российских катера : Вести-UA 10:47
- С десантом на борту. Украинские военные показали видео уничтожения российского вертолета на Змеином : Новое Время 10:46
- Воздушные бои у Змеиного с десятками самолетов. Россияне понесли потери : Позиция 10:43
- ВСУ сбили российский вертолет с десантом на Змеином: появилось видео : РБК-Україна 10:16
- Работает Байрактар. ВСУ уничтожили три российских катера с личным составом у острова Змеиный : UA-Футбол 08:44
- У Змеиного ВСУ уничтожили три российских катера : Bigmir)net Новости 08:09
- 8 мая, 07:55 Около острова Змеиный украинские защитники затопили три десантных катера оккупантов, еще один - подбили : Думская.net 08:03
- 07:21 08 Мая 2022 Украинские Байрактары уничтожили три катера возле Змеиного, а истребители - объекты на острове. Видео : Власти.нет 07:45
- Май, 08 в 6:42 Серна и Рапторы: сколько катеров потеряла РФ возле Змеиного 7 мая : ICTV Факти 07:06
- У острова Змеиный "Байрактары" уничтожили два катера рф, еще один - повредили : NewsMir.info 07:04
- За сутки на юге ВСУ уничтожили 80 оккупантов, три катера, три гаубицы и боекомплект : ZN,UA 06:46
- Работает Bayraktar: на юге уничтожили три российских катера и 80 оккупантов : Gazeta.ua 06:44
- Авиационные баталии и кладбище российских катеров: в ВСУ рассказали, что происходит возле острова Змеиный : ProNews 06:19
- У острова Змеиный "Байрактары" уничтожили два катера рф, еще один - повредили : Укринформ 06:16
- У острова Змеиный "Байрактары" уничтожили два катера рф, еще один - повредили : MY.UA 06:16
- Змеиный: "Байракторы" уничтожили три российских катера - "Серна" и "Раптор" : Українська правда 05:40
- Авиационные баталии и кладбище российских катеров: в ВСУ рассказали, что происходит возле острова Змеиный : Телеграф.com.ua 04:43
- 03:36 08.05.2022 Украинские военные нанесли поражение по более 120 целям врага - ОК "Юг" : Интерфакс-Україна 03:45
- У Змеиного уничтожены три катера: один Серна и два Раптора, еще один поврежден - ОК Юг : ЛІГАБізнесІнформ 03:38
- Не только катер. "Байрактар" на Змеином уничтожил два российских ЗРК "Тор" : Повінь.com.ua 03:16
- Украинские защитники сократили российский флот на четыре судна и взорвали склад боеприпасов оккупантов : Obozrevatel 02:46
- Не только катер. "Байрактар" на Змеином уничтожил два российских ЗРК "Тор" : Новости без границ 02:37