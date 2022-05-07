14:40 07.05.2022 Зеленский указал на необходимость устранения очередей на АЗС - совещание с ОП и Кабмином (6)

Интерфакс-Україна 2022.05.07 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и члены правительства приняли участие в совещании по актуальным вопросам деятельности исполнительной власти, на котором рассмотрели вопросы топливной безопасности страны. Как сообщается на сайте главы государства, президент отметил необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях.

ЗЕЛЕНСКИЙ, ГОРЮЧЕЕ, ДЕФИЦИТ, ЕРМАК, ТОПЛИВО, СОВЕЩАНИЕ, Зеленский, Свириденко, Ермак, Марченко, Шмыгаль, Шмыгаля, Украина, Россия, США