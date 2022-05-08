В Украине запущен пилотный проект по одновременному оформлению заграничного и внутреннего паспортов (21)

NewsMir.info 2022.05.07 19:04

сегодня 19:00 Кабинет Министров на заседании 7 мая утвердил экспериментальный проект по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал. Проведение эксперимента предлагается установить в течение двух лет, отметил он.