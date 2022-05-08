В Украине запущен пилотный проект по одновременному оформлению заграничного и внутреннего паспортов (21)

2022.05.08 (21)2022.05.07 (18) →
- В Украине внесли изменения в процедуру оформления внутреннего и заграничного паспортов : Херсон Онлайн 12:45
- У украинцев скоро будет единый заграничный и внутренний паспорт : World News 11:37
- Изминилась процедура оформления внутреннего и заграничного паспортов : Донбасс ИА 11:25
- Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта : Топор 11:17
- В Украине заработает одновременное оформление заграничного и внутреннего паспорта, - Шмыгаль : Повінь.com.ua 11:16
- Оформлять паспорта в Украине будут по-новому - что изменится для каждого из нас : Сегодня.ua 11:16
- Май, 08 в 10:50 Кабмин разрешил одновременное оформление загран и внутреннего паспортов : ICTV Факти 11:06
- Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта : Одесский Наблюдатель 11:01
- У украинцев скоро будет единый заграничный и внутренний паспорт : На пенсии 11:01
- Одновременно получить внутренний и загранпаспорт смогут украинцы - пилотный проект правительства : Телеканал "Дом" 10:45
- В Украине заработает одновременное оформление заграничного и внутреннего паспорта, - Шмыгаль : Новости без границ 10:37
- Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта : Барометр Южноукраинска 09:15
- В Украине внесли изменения в процедуру оформления внутреннего и заграничного паспортов : Кстати+ 08:50
- В Украине оформлять внутренний и загранпаспорт будут одновременно : Корабелов.инфо 08:48
- В Украине внесли изменения в процедуру оформления внутреннего и заграничного паспортов : Новости Херсонщины 08:46
- сегодня в 08:00 Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта : Трибун Луганска 08:40
- Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта : РИА Мелитополь 08:22
- В Украине будут одновременно оформлять внутренний и загранпаспорт : Преступности.нет 07:40
- Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта : Резонанс.info 03:22
- Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта : Новости N 01:07
- Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта : Типичный Херсон 00:36