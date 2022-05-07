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Двое детей погибли - войска РФ из "Градов" обстреляли Привилегия на Луганщине

Двое детей погибли - войска РФ из "Градов" обстреляли Привилегия на Луганщине (16)

InfoKava.com 2022.05.07 21:52
20:55, 07 май 2022 Світлана Корабльова UA Женщина и еще два ребенка тяжело ранены - Гайдай. Российские войска из "Градов" обстреляли Привилегию в Луганской области, погибли двое детей, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его данным, женщина и еще два ребенка тяжело ранены. Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ обстреляли жилищный сектор, снаряды прилетели в дома.
ОБСТРЕЛ, ПРИВОЛЬЕ, ГАЙДАЙ, ГРАД, РЕБЕНОК, ОККУПАНТ, Гайдай, Луганск, Россия, Украина
2022.05.08 (16)

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