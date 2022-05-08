Херсонская область будет освобождена полностью и максимально жестко - Подоляк (17)

Известия в Украине 2022.05.08 15:43

2022-05-08 15:00 По словам советника главы ОП, будет убито столько российских военных, сколько нужно для освобождения области. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в Херсонской области будет убито столько российских военных, сколько потребуется для освобождения всей области из-под оккупации. Об этом Подоляк сказал в интервью "Радио НВ". "Не будет никакой "Херсонской народной республики".

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