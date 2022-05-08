В ЦРУ объяснили, почему Путин не может себе позволить проиграть войну против Украины (19)

Вести-UA 2022.05.08 17:47

Нельзя относиться легкомысленно к угрозе применения РФ ядерного оружия против Украины Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 17:19 / Автор: Корреспондент По мнению директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, президент России Владимир Путин намерен продолжать войну в Украине, поскольку не верит, что может позволить себе потерпеть поражение. Российские оккупанты не смогли захватить Киев и испытывают сложности с

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