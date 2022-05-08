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Председателя Старого Салтова и секретаря Ольховатского сельсовета в Харьковской области подозревают в госизмене

Председателя Старого Салтова и секретаря Ольховатского сельсовета в Харьковской области подозревают в госизмене (19)

Gazeta.ua 2022.05.08 06:44
Двум местным чиновникам в Харьковской области объявили о подозрении в госизмене. Фото: t.me/synegubov. Главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховского сельсовета Надежде Антоновой объявили о подозрении в государственной измене. По данным следствия, они перешли на сторону российских оккупантов, сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Коновалова подозревают в обеспечении захватчиков жильем и агитации
ОККУПАНТ, КОНОВАЛОВ, СЕЛЬСОВЕТ, ПОЗЫВНЫЕ, ИЗМЕНА, ПОДОЗРЕНИЕ, Коновалов, Синегубов, Антонов, Антонова, Россия, Харьков, Украина
2022.05.08 (19)

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