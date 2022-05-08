Председателя Старого Салтова и секретаря Ольховатского сельсовета в Харьковской области подозревают в госизмене (19)

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- На Харьковщине задержали депутатку, которая помогала российским оккупантам : Gazeta.ua 12:45
- Депутата сельсовета на Харьковщине задержали за предоставление окупантам жилья : Преступности.нет 12:40
- На Харьковщине задержали депутата сельсовета, которая помогала оккупантам : ТСН.ua 12:16
- В Харьковской области задержали секретаря сельсовета, который помогал войскам рф : NewsMir.info 12:04
- Предоставляла оккупантам жилье: депутату сельсовета в Харьковской области объявили подозрение : РБК-Україна 12:01
- В Харьковской области задержали секретаря сельсовета, которая помогала войскам рф : Укринформ 12:01
- В Харьковской области задержали секретаря сельсовета, которая помогала войскам рф : MY.UA 12:01
- В Харьковской области сообщили о подозрении в госизмене двум чиновникам : Восточный Дозор 11:51
- Главе Старого Салтова и секретарю Ольховатского сельсовета объявлено о подозрении, - Синегубов : Повінь.com.ua 11:16
- Главе Старого Салтова и секретарю Ольховатского сельсовета объявлено о подозрении, - Синегубов : Новости без границ 10:37
- 08 мая, 2022 - 09:01 Мэра Старого Салтова подозревают в госизмене : KharkivToday 10:04
- 08.05.2022 09:22 Рита Парфенова Подозрение в госизмене объявили руководителям поселков под Харьковом : Редпост 09:41
- 08 мая, 2022 - 09:01 Мэра освобожденного поселка подозревают в госизмене : KharkivToday 09:04
- Главу Старого Салтова, который перешел на сторону РФ, поймали. Ему инкриминируют госизмену : Status Quo 08:43
- Харьковская область: главе Старого Салтова объявили подозрение о госизмене : ПрессОрг24 07:46
- Председателя Старого Салтова и секретаря Ольховатского сельсовета в Харьковской области подозревают в госизмене : Gazeta.ua 06:44
- 8 мая, 05:48 Двум чиновникам на Харьковщине объявили о подозрении в государственной измене : Думская.net 06:03
- На Харьковщине чиновников подозревают в госизмене : MY.UA 05:30
- Харьковская область: главе Старого Салтова объявили подозрение о госизмене : Українські національні новини 02:44