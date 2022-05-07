7 мая 2022, 21:43 Подвергся вражеским обстрелам Корабельный район Николаева, - ГСЧС (6)

LB.ua 2022.05.07 22:38
Информацию о травмированных уточняют.
Віра Перун, Автор новин
Фото: Пресс-служба ГСЧСУ в Николаевской области
Вечером 7 мая российские оккупационные войска совершили обстрел
Корабельного района Николаева.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
"Повреждены балконы и стекла окон в двух квартирах девятиэтажного жилого
дома и загорелась кровля библиотеки, расположенной на первом этаже этого же
здания", - рассказали спасатели.
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