7 мая 2022, 21:43 Подвергся вражеским обстрелам Корабельный район Николаева, - ГСЧС (6)

LB.ua 2022.05.07 22:38

Информацию о травмированных уточняют. Віра Перун, Автор новин Фото: Пресс-служба ГСЧСУ в Николаевской области Вечером 7 мая российские оккупационные войска совершили обстрел Корабельного района Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС. "Повреждены балконы и стекла окон в двух квартирах девятиэтажного жилого дома и загорелась кровля библиотеки, расположенной на первом этаже этого же здания", - рассказали спасатели.

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