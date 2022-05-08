На Кинбурне уже несколько дней горят леса, но оккупанты не позволяют их тушить (22)

Вечерний Николаев 2022.05.08 20:33

08.05.2022 17:39 На Кинбурнской косе в Херсонской области горят леса возле сел Геройское и Ивановка. Однако российские оккупанты не позволяют их тушить. Об этом в социальной сети Facebook сообщил глава Чулаковской сельской территориальной громады Александр Мусиенко. "Сегодня происходит огромная беда в нашей громаде и во всей Херсонской области, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка!

ИВАНОВКА, ОККУПАНТ, МУСИЕНКО, ПОЖАР, ЛЕС, ДЫМ, Мусиенко, Херсон, Россия, Украина