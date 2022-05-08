На Кинбурне уже несколько дней горят леса, но оккупанты не позволяют их тушить (22)

- 08-May-2022 22:33 Южная правда Оккупанты не дают тушить пожар на Кинбурнской косе, который вот-вот может сжечь несколько сел : Южная правда 23:27
- На Кинбурне уже несколько дней горят леса, но оккупанты не позволяют их тушить : Вечерний Николаев 20:33
- В Херсонской области оккупанты запрещают тушить лесные пожары - Денисова : ПрессОрг24 16:45
- В Херсонской области оккупанты запрещают тушить лесные пожары - Денисова : Українські національні новини 14:44
- На Херсонщине вспыхнули лесные пожары: оккупанты запрещают их тушить : Повінь.com.ua 14:16
- "Что делать - сгореть или утопиться?": на Херсонщине оккупанты не дают жителям потушить горящие леса : Politeka 14:10
- "Что делать - сгореть или утопиться?": на Херсонщине оккупанты не дают жителям потушить горящие леса : MY.UA 14:00
- На Кинбурнской косе пожар, который может сжечь несколько сел : Херсон Онлайн 12:45
- 8 мая, 10:58 Оккупанты не дают тушить лесные пожары в Херсонской области : Думская.net 11:03
- Херсонщина в огне. Российская армия запрещает тушить пожар в лесах : Еспресо TV 08:04
- В Херсонской области оккупанты запрещают тушить лесные пожары : ПрессОрг24 07:46
- На Херсонщине вспыхнули лесные пожары: оккупанты запрещают их тушить : Антикор.com.ua 06:09
- В Херсонской области оккупанты запрещают тушить лесные пожары : Українські національні новини 05:44
- На Херсонщине бушуют лесные пожары, оккупанты запрещают жителям их тушить : Obozrevatel 04:46
- В Херсонской области горят леса, но РФ запрещает их тушить : Вести.ua 04:45
- Оккупанты запретили тушить лесные пожары в Херсонской области : РБК-Україна 02:46
- В Херсонской области горят леса, но российские оккупанты запрещают их тушить : Преступности.нет 02:40
- 07 мая 2022 21:02 На Кинбурнской косе лесной пожар. Оккупанты запрещают тушить, могут сгореть два села : Экономика.com.ua 00:35
- "Людям грозит смерть". Российские оккупанты не дают погасить лесные пожары в Херсонской области : Новое Время 00:31
- В Херсонской области массово горят леса. российские оккупанты запрещают тушить пожары : UA-Футбол 00:14
- На Херсонщине бушуют лесные пожары - оккупанты запрещают их тушить : ОстроВ 00:10
- На Херсонщине вспыхнули лесные пожары: оккупанты запрещают их тушить : 24 канал 00:00