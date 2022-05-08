Оккупанты нанесли удар по школе, где прятались люди: погибли 60 человек (126)

Українці 2022.05.08 11:24

В Луганской области российские военные уничтожили здание сельской школы, в которой от обстрелов прятались жители села. Дмитро Моренок сегодня, 08:30 По предварительным данным, погибли 60 человек. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он рассказал, что в результате атаки РФ на поселок Белогоровка в 16:37 вспыхнули пожары в здании школы на площади около 300 м кв.