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Фокус: Украина

Оккупанты нанесли удар по школе, где прятались люди: погибли 60 человек

Оккупанты нанесли удар по школе, где прятались люди: погибли 60 человек (126)

Українці 2022.05.08 11:24
В Луганской области российские военные уничтожили здание сельской школы, в которой от обстрелов прятались жители села. Дмитро Моренок сегодня, 08:30 По предварительным данным, погибли 60 человек. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он рассказал, что в результате атаки РФ на поселок Белогоровка в 16:37 вспыхнули пожары в здании школы на площади около 300 м кв.
ШКОЛА, ГАЙДАЙ, ЗАВАЛ, АВИАБОМБА, ЧЕЛОВЕК, ОККУПАНТ, Гайдай, Луганск, Россия, Украина
2022.05.08 (126)

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