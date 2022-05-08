Оккупанты нанесли удар по школе, где прятались люди: погибли 60 человек (126)

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- 08 травня 2022 20:14 Білогорівка. Масова загибель під завалами школи : Klymenko Time 22:47
- 08 мая 2022 20:14 Белогоровка. Массовая гибель под завалами школы : Klymenko Time 22:47
- Глава британского МИД "в ужасе" от атаки россии по школе в Луганске : ПрессОрг24 22:46
- Удар по школе в Луганской области: погибли два закарпатских волонтера : ПрессОрг24 22:46
- Глава британского МИД "в ужасе" от атаки россии по школе в Луганске : Українські національні новини 22:44
- 08.05.22 21:37 Надежды на то, что в школе Белогоровки после авиаудара рашистов кто-то выжил, почти нет, - Гайдай : Цензор.Нет 22:32
- Боррель ошеломлен атакой россиян на школу в Белогоровке, где погибли десятки человек : 24 канал 22:30
- В Белогоровке под завалами школы погибли двое закарпатских волонтеров : 24 канал 22:30
- Разобрать завалы школы в Белогоровке пока невозможно: там идут очень серьезные бои : 24 канал 22:30
- Обстрелы школы в Белогоровке, где могли погибнуть 60 человек: накануне местные отказались от эвакуации : MY.UA 22:16
- Обстрелы школы в Белогоровке, где могли погибнуть 60 человек: накануне местные отказались от эвакуации : ТСН.ua 22:16
- Надежды на то, что в школе Белогоровки после авиаудара рашистов кто-то выжил, почти нет, - Гайдай : InfoKava.com 21:53
- В Белогоровке в результате авиаудара по школе погибли двое волонтеров (фото) : УНИАН 21:45
- Удар по школе в Луганской области: погибли два закарпатских волонтера : Українські національні новини 21:45
- Россия бьет по Харьковской и Луганской областях - 3 человека погибли : Online.ua 20:10
- Глава МИД Великобритании обещает привлечь путинский режим к ответственности за авиаудар по школе в Луганской области : Еспресо TV 19:04
- Великобритания осудила авиаудар РФ по школе в Белогоровке : Gazeta.ua 18:46
- Глава МИД Британии шокирована бомбежкой школы и гибелью людей в Луганской области : ОстроВ 18:40
- МИД Британии осудил авиаудар россии по школе в Белогоровке, в результате которого погибли 60 жителей : Преступности.нет 18:40
- Обстрел школы в Луганской области: в ОВА заявили о 60 убитых, фото : Наша Столиця 18:21
- Авиаудар по школе в Луганской области. Глава МИД Британии заявила, что "в ужасе" от действий РФ : Новое Время 18:01
- Путинский режим будет привлечен к ответственности: Британия осудила авиаудар РФ по школе в Белогоровке : ТСН.ua 17:46
- 08 мая 2022, 17:17 В МИД Британии осудили авиаудар оккупантов рф по школе в Белогоровке на Луганщине : Восточный Вариант 17:45
- Из-за обстрела водоканала в Попасной без воды остались миллион человек, в том числе на оккупированной территории - Гайдай : Iнше ТВ 17:36
- "Преднамеренные нападения": МИД Британии осудил авиаудар РФ по школе в Белогоровке : РБК-Україна 17:01
- Просто нелюди: войска Путина нанесли удар по школе, 60 людей не смогли выжить : Hyser 16:38
- Пропагандисты рф заявили, что в Белогоровке погибли ВСУ, а не мирные : World News 14:37
- В Белогоровке РФ сбросила авиабомбу на школу, в подвале которой прятались люди. Предварительно известно о 60 погибших : Реальная газета 14:21
- 08 мая 2022, 13:49 Пропагандисты рф заявили, что в Белогоровке погибли ВСУ, а не мирные : Восточный Вариант 14:15
- 8 мая 22, 12:23 60 человек погибли из-за авиаудара РФ по школе в Белогоровке : SiteUA 14:05
- Авиаудар РФ по школе в Белогоровке: 60 погибших : ЗаКиїв.com 13:54
- Попасную захватили оккупанты. ВСУ отступили на более крепкие позиции - Гайдай : Gazeta.ua 12:45
- Российская авиация разбомбила школу в Луганской области: предварительно погибли 60 человек : РИА Мелитополь 12:22
- В Луганской области в результате авиаудара по школе погибли около 60 человек - глава ОВА : Бессарабия Информ 12:16
- 08 мая 2022, 11:56 Украинский МИД осудил авиаудар рф по школе в Белогоровке : Восточный Вариант 12:15
- ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции - ОВА : Українська правда 12:10
- Одиозная Скабеева заявила, что погибшие от российской бомбы мирные жители Луганщины - это ВСУ : ОстроВ 12:10
- В Луганской области pоссийские военные нанесли авиаудар по школе: детали : Аргументы и Факты Украина 12:08
- Украинские воины отошли от Попасной на заранее подготовленные позиции - Гайдай : NewsMir.info 12:04
- Украинские воины отошли от Попасной на заранее подготовленные позиции - Гайдай : MY.UA 12:01
- Украинские воины отошли от Попасной на заранее подготовленные позиции - Гайдай : Укринформ 12:01
- 08.05.2022 в 11:45 На Лугащине россияне разбомбили школу. Погибло 60 человек : InfoResist.org 12:00
- 8 Мая, 2022 На Луганщине оккупанты сбросили авиабомбу на школу : Маю право 11:55
- сегодня в 11:00 ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции, - Гайдай : Трибун Луганска 11:40
- Авиаудар армии рф по школе: 60 человек погибли в селе Белогоровка, Луганской области. ВИДЕО : Журнал Житомира 11:40
- 8 мая 2022, 10:09 Наши военные немного отошли от Попасной, - Гайдай : LB.ua 11:38