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Что означает символ Дня памяти и примирения и как сделать красный мак

Что означает символ Дня памяти и примирения и как сделать красный мак (43)

MY.UA 2022.05.08 09:30
8 мая, 06:10 Новость на украинском 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день чествуют всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. Символом Дня памяти и примирения с 2014 года считается мак. Его дизайн разработали по инициативе Украинского института национальной памяти. Автор символа - харьковский дизайнер Сергей Мишакин. Графическое изображение мака - это своеобразная аллюзия.
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