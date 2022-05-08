08.05.22 09:26 Эвакуационные коридоры через г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр, выезд - ограничен, - ОВА (29)

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- Выезд из Запорожья временно ограничили : Новости Донбасса 11:39
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- Выезд из Запорожья на оккупированные территории закрыт - мелитопольцы не смогут вернуться домой : РИА Мелитополь 11:22
- В Запорожье временно ограничили выезд из города : Время новостей 11:15
- Из Запорожья 8 мая временно ограничивают выезд : Николаевский центр журналистских расследований 11:06
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- Запорожье временно закрывают на выезд - подробности : Слово і Діло 10:12
- Выезд из Запорожья временно запретили : Українська правда 10:10
- Выезд из Запорожья ограничили из-за напряженной ситуации с безопасностью : NewsMir.info 10:04
- 08.05.2022 09:40 Запорожье закрыто на выезд : ДонПресс 10:03
- Выезд из Запорожья временно ограничен - военная администрация : ZаБор 09:54
- Запорожье временно закрывают на выезд : Вести.ua 09:45
- Выезд из Запорожья временно ограничили - ОВА : Українські національні новини 09:44
- В Запорожье временно ограничили выезд из города - ОГА : Гордон 09:36
- Выезд из Запорожья будет временно ограничен : Главное 09:36
- Из-за комендантского часа в Запорожье эвакуационный транспорт сможет только заехать в город : Еспресо TV 09:35
- 08.05.22 09:26 Эвакуационные коридоры через г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр, выезд - ограничен, - ОВА : Цензор.Нет 09:32
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- Выезд из Запорожья ограничили из-за напряженной ситуации с безопасностью : Укринформ 09:16
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- Выезд из Запорожья ограничили из-за напряженной ситуации с безопасностью : MY.UA 09:16
- 09:00 08.05.2022 Выезд из Запорожья будет временно ограничен - ОГА : Интерфакс-Україна 09:15
- Эвакуационные коридоры в Запорожье будут сегодня работать исключительно на въезд, выезд из города временно ограничен : Новое Время 09:01