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08.05.22 09:26 Эвакуационные коридоры через г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр, выезд - ограничен, - ОВА (29)

Цензор.Нет 2022.05.08 09:32
В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА. "В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр.
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