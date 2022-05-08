08.05.22 09:26 Эвакуационные коридоры через г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр, выезд - ограничен, - ОВА (29)

Цензор.Нет 2022.05.08 09:32

В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА. "В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр.