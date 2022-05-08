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"Правда победит, и мы все преодолеем!", - Зеленский записал обращение по случаю Дня памяти и примирения

"Правда победит, и мы все преодолеем!", - Зеленский записал обращение по случаю Дня памяти и примирения (32)

Корабелов.инфо 2022.05.08 10:48
Президент высказал вечное уважение всем, кто противостоял нацизму! 08 Май 2022 обращение Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня памяти и примирения, в котором он вспомнил о том, что многие народы не хотели повторения Второй мировой войны, но это не уберегло нашу страну от нападения российских оккупантов. "Может ли стать черно-белой весна?
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