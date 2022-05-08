"Правда победит, и мы все преодолеем!", - Зеленский записал обращение по случаю Дня памяти и примирения (32)

- Обращение Зеленского ко Дню памяти и примирения : Лента новостей Днепра 12:30
- "Это опять произошло": сегодня в Украине День памяти и примирения : Dnepr.Info 12:25
- Обращение Зеленского ко Дню памяти и примирения : 34 телеканал Дніпро 12:04
- Зеленский: Бывший бункер гитлера возле Винницы - это пример уничтожения зла : NewsMir.info 12:04
- Зеленский записал из Бородянки видеообращение к украинцам : Кстати+ 11:50
- Зеленский: Бывший бункер гитлера возле Винницы - это пример уничтожения зла : MY.UA 11:46
- Обращение Президента Украины по случаю Дня памяти и примирения : Харківська ОДА 11:46
- Зеленский: Бывший бункер гитлера возле Винницы - это пример уничтожения зла : Укринформ 11:46
- 8 мая 2022, 10:09 "Никакое зло не уйдет от ответственности. Не сможет скрыться в бункере". Обращение президента ко Дню памяти и примирения : LB.ua 11:38
- Ни одно зло не сможет спрятаться в бункере - снова будет мир, - Зеленский : 24 канал 11:30
- В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе: Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения : УСИ Одесса 11:28
- "Помним каждого, кто отдал жизнь в борьбе со злом", - Валентин Резниченко о Дне памяти и примирения : Dnepr.express 11:25
- Зеленский: В этом году "Никогда снова" звучит болезненно, жестоко : OstanniPodii.com 11:11
- "Любое зло заканчивается ": Зеленский записал обращение ко Дню памяти и примирения : Фокус 11:05
- Рф фанатично подражает нацистскому режиму - Зеленский : NewsMir.info 11:04
- "Правда победит, и мы все преодолеем!", - Зеленский записал обращение по случаю Дня памяти и примирения : Корабелов.инфо 10:48
- Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения : Кочегарка Горловская 10:47
- рф фанатично подражает нацистскому режиму - Зеленский : Укринформ 10:46
- "Зло возродилось. Снова и сейчас": обращение президента Украины по случаю Дня памяти и примирения (ВИДЕО) : Телеканал "Дом" 10:45
- Чернее тучи: с самого утра Зеленский обратился к украинцам - невозможно сдержать слезы : Стена 10:44
- "Ни одно зло не сможет укрыться в бункере". Обращение Зеленского по случаю Дня памяти и примирения : Новости Донбасса 10:39
- Президент Украины обратился к гражданам в День памяти и примирения из Бородянки (Видео) : Днепр Час 10:27
- 10:01 08.05.2022 Зеленский в День памяти и примирения: Никакое зло не избежит ответственности, не сможет спрятаться в бункере : Интерфакс-Україна 10:15
- Зеленский из Бородянки обратился к украинцам и миру: Мы упустили зло : MY.UA 10:01
- "Нашего "никогда снова" хватило на 77 лет. Мы упустили зло". - обращение Зеленского с разрушенной оккупантами Бородянки : Новое Время 10:01
- В Украине отмечают День памяти и примирения : Mrpl.City 10:00
- Уроды начали повторы, и наши города вторично или даже третий раз получили оккупацию, - Зеленский : 24 канал 10:00
- Никогда снова: Зеленский обратился к украинцам и миру из Бородянки (ВИДЕО) : Комментарии.Киев 09:51
- В День памяти и примирения Зеленский записал из Бородянки видеообращение к украинцам : ТСН.ua 09:46
- Зеленский из Бородянки обратился к украинцам и миру: Мы упустили зло : Сегодня.ua 09:46
- Обращение Президента Украины по случаю Дня памяти и примирения : Преступности.нет 09:40
- Обращение Президента Украины по случаю Дня памяти и примирения : Президент України 09:15