"Правда победит, и мы все преодолеем!", - Зеленский записал обращение по случаю Дня памяти и примирения (32)

Корабелов.инфо 2022.05.08 10:48

Президент высказал вечное уважение всем, кто противостоял нацизму! 08 Май 2022 обращение Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня памяти и примирения, в котором он вспомнил о том, что многие народы не хотели повторения Второй мировой войны, но это не уберегло нашу страну от нападения российских оккупантов. "Может ли стать черно-белой весна?