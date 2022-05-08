Украинские военные уничтожили российский вертолет c десантом на Змеином. Видео (27)

APnews.com.ua 2022.05.08 12:30

8 мая, 12:07 В Госпогранслужбе заявили, что вертолет совершал посадку с десантом на борту. Оперативное командование Юг обнародовало очередное видео атаки ВСУ на российские позиции на Змеином - на этот раз уничтожен вражеский вертолет, приземлившийся на острове. В Госпогранслужбе заявили, что вертолет совершал посадку с десантом на борту. "Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли,