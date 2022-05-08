Разведка Великобритании рассказала об ошибках и неудачах российских оккупантов в войне против Украины (39)

Гордон 2022.05.08 12:36

Сегодня 12.25 Трудности в управлении, а также неэффективность действий российских оккупантов на передовой заставили командиров ВС РФ приехать в Украину на поле боя, они, вероятно, взяли на себя личное руководство операциями. Об этом 8 мая в Twitter сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки. Отмечается, что российские командиры редко делегируют оперативные