Разведка Великобритании рассказала об ошибках и неудачах российских оккупантов в войне против Украины (39)

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- Россияне отправляют на передовую в Украине старших командиров, но это не помогает - Британская разведка : Антикор.com.ua 12:10
- Из-за неудач рф отправляет на поле боя старших командиров - разведка Великобритании : Николаевский центр журналистских расследований 12:06
- Британия рассказала об ошибках армии РФ в Украине : Новости N 12:06
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- 8 мая, 11:39 Российские командиры на передовой пытались улучшить качество управления, но лишь увеличили потери, - британская разведка : Думская.net 12:03
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- "Продолжают подрывать прогресс рф": разведка назвала причину массовой гибели офицеров оккупантов : Politeka 11:40
- 08-May-2022 10:08 Британия рассказала об ошибках армии РФ в Украине : Южная правда 11:27
- рф терпит неудачи на поле боя из-за нехватки опыта оперативного командования - Минобороны Британии : Укринформ 11:16
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- Войска РФ не могут быстро менять подход и реагировать на неудачи на поле боя из-за большого числа погибших офицеров - разведка Британии : Новое Время 11:16
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- 08.05.22 10:29 Россия вынуждена отправлять в Украину старших командиров. Потери и ошибки при планировании подрывают прогресс РФ, - британская разведка : Цензор.Нет 11:02
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- Трудности заставили командиров рф приехать в Украину на поле боя - британская разведка : ПрессОрг24 10:46
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- Трудности заставили командиров рф приехать в Украину на поле боя - британская разведка : Українські національні новини 10:44
- Разведка Британии объяснила, что не так с личным присутствием командиров РФ на передовой : Українська правда 10:40
- Ошибочные решения командования ВС РФ продолжают подрывать прогресс в России - разведка : Bigmir)net Новости 10:39
- Британия рассказала об ошибках армии РФ в Украине : Bigmir)net Новости 10:39
- Разведка Британии объяснила, что не так с личным присутствием российских командиров на передовой : УП Європейська правда 10:34
- Россияне отправляют на передовую в Украине старших командиров, но это не помогает - Британская разведка : ТСН.ua 10:31
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- 08.05.2022 09:45 В Британской разведке рассказали, что подрывает прогресс России в войне с Украиной : ДонПресс 10:03
- Россия вынуждена отправлять в Украину своих командиров из-за неудач, - разведка Британии : РБК-Україна 10:01