Рэкет, пьянство и разборки: как российские захватчики "самоликвидируются" на Херсонщине (49)

Укринформ 2022.05.08 13:01

08.05.2022 12:49 Во временно захваченной Херсонской области российские захватчики занимаются рэкетом, а в "свободное время" сильно пьют, после чего устраивают между собой перестрелки и поножовщину. Как передает Укринформ, об этом Служба безопасности Украины сообщает в Телеграме. Так, в перехваченном телефонном разговоре военный из так называемой "днр" делится со своей женой: "Наш блок-пост нормально, а соседи начудили...