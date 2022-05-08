Рэкет, пьянство и разборки: как российские захватчики "самоликвидируются" на Херсонщине (49)

- 08.05.2022 20:59 Дмитрий Колоней Захватчики пьянствуют, стреляют друг в друга и грабят людей на блокпостах (видео) : Редпост 21:11
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- Оккупанты пьянствуют в Херсоне - СБУ : Bigmir)net Новости 15:39
- 08 мая 2022 11:37 Рэкет, пьянство, перестрелки и поножовщины: перехват СБУ о "досуге" россиян под Херсоном : Экономика.com.ua 15:35
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- Пьянствуют и совершают рэкет. СБУ опубликовала новый разговор оккупантов из Херсонской области : Шиповник.ua 15:29
- СБУ: оккупанты на Херсонщине сильно пьянствуют и устраивают перестрелки между собой : Бессарабия Информ 15:16
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- Российские захватчики занимаются рэкетом в Херсонской области (перехват СБУ) : Измаил вечерний 14:43
- 8 мая, 14:25 Будни российских нацистов: в Херсонской области оккупанты стали рэкетирами, пьяницами и дебоширами : Думская.net 14:33
- 08.05.22 14:11 "На одном блокпоту порезали друг друга, на втором - постреляли, на третьем с украинцев деньги начали трясти - 1000 рублей за проезд", - российский оккупант. ВИДЕО : Цензор.Нет 14:32
- Российские захватчики занимаются рэкетом на Херсонщине: аудиоперехват СБУ : Днепр Час 14:27
- "Напились, перестреляли друг друга": СБУ перехватила разговор оккупанта с женой : ТСН.ua 14:16
- Пьют и устраивают перестрелки: СБУ перехватила разговор оккупанта из Херсонской области : Слово і Діло 14:12
- "Начали деньги у украинцев "трясти": оккупанты занимаются рэкетом в Херсонской области : Преступности.нет 14:10
- В Херсонской области солдаты РФ устраивают перестрелки между собой : Online.ua 14:10
- Российские захватчики занимаются рэкетом в Херсонской области (перехват СБУ) : Odessa Online 14:09
- 8 мая 2022, 13:34 "Крыша едет": россияне занимаются на Херсонщине рэкетом, пьют и стреляют друг друга, - СБУ : LB.ua 14:08
- В Херсонской области военные рф занимаются рэкетом и пьянствуют - СБУ : Николаевский центр журналистских расследований 14:06
- Май, 08 в 14:00 В Херсонской области российские солдаты занимаются рэкетом, а остальное время пьют - СБУ : ICTV Факти 14:06
- Российские захватчики занимаются рэкетом в Херсонской области, - СБУ : 34 телеканал Дніпро 14:04
- Занимаются рэкетом, пьют и режут друг друга - перехват разговора оккупантов из Херсонской области : Сегодня.ua 14:01
- Оккупанты в Херсонской области сильно пьянствуют и устраивают перестрелки между собой - перехват СБУ : Новое Время 14:01
- Россияне занимаются рэкетом в Херсонской области, - СБУ : 24 канал 14:00
- В Херсонской области оккупанты занимаются рэкетом и устраивают поножовщину: СБУ перехватила разговор : ПрессОрг24 13:46
- В Херсонской области оккупанты занимаются рэкетом и устраивают поножовщину: перехваченный разговор : ПрессОрг24 13:46
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- Рэкет, пьянство, перестрелки и поножовщины: перехват СБУ о "досуге" россиян под Херсоном : Типичный Херсон 13:36
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- Оккупанты на Херсонщине сильно пьянствуют и устраивают перестрелки между собой, - перехват СБУ : Главное 13:36
- Пьянствуют и совершают рэкет. СБУ опубликовала новый разговор оккупантов из Херсонской области : РБК-Україна 13:16
- Оккупанты занялись рэкетом в Херсонской области - перехват СБУ : Bigmir)net Новости 13:09
- Рэкет, пьянство и разборки: как российские захватчики "самоликвидируются" на Херсонщине : NewsMir.info 13:04
- "Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд": СБУ перехватила разговор оккупанта из Херсона : Еспресо TV 13:04
- Российские захватчики занимаются рэкетом в Херсонской области (перехват СБУ) : Одесский Наблюдатель 13:01
- Рэкет, пьянство и разборки: как российские захватчики "самоликвидируются" на Херсонщине : MY.UA 13:01
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