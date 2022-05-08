Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Сдаться для нас - не вариант": защитники Мариуполя дали онлайн пресс-конференцию с "Азовстали" (видео)

"Сдаться для нас - не вариант": защитники Мариуполя дали онлайн пресс-конференцию с "Азовстали" (видео) (33)

Новости N 2022.05.08 18:06
Сегодня в 17:46 "Сдаться для нас - не вариант": защитники Мариуполя дали онлайн пресс- конференцию с "Азовстали" (видео) Бойцы "Азова" и 36-й бригады морпехов, пкоторые сейчас находятся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, дали онлайн пресс-конференцию. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав "Калина" Паламар назвал несколько вариантов развития событий для людей на заблокированном заводе.
МАРИУПОЛЬ, САМОЙЛЕНКО, ЗАЩИТНИК, БОЕЦ, КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРЕСС, Самойленко, Азовсталь, Украина, Россия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022