"Сдаться для нас - не вариант": защитники Мариуполя дали онлайн пресс-конференцию с "Азовстали" (видео) (33)

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- "Азов" с начала войны уничтожил почти 2,5 тысячи орков - это 15% потерь противника : Українські національні новини 16:44
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- "Мы сами не ожидали, что продержимся так долго", - защитники Мариуполя проводят пресс-конференцию с завода "Азовсталь" : НикВести 16:06
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- "Мы делаем свою работу": защитники Мариуполя дают пресс-конференцию. Онлайн-трансляция : MY.UA 15:46
- Пресс-конференция защитников Мариуполя из "Азовстали" : Инфорпост 15:40
- "Мы делаем свою работу": защитники Мариуполя дают пресс-конференцию. Онлайн-трансляция : From-UA.com 15:35
- 08.05.2022 15:06 "Нам не нужна похвала, нам нужна справедливость": защитники Мариуполя проводят пресс-конференцию из "Азовстали" : ДонПресс 15:33
- Украинские военные дают пресс-конференцию с заблокированного завода Азовсталь : Соцпортал 15:31
- Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с "Азовстали" : Антикор.com.ua 15:12
- Май, 08 в 14:40 Защитники из Азова дают пресс-конференцию с заблокированного завода Азовсталь - трансляция : ICTV Факти 15:06
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- Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с окруженной Азовстали - трансляция : Новое Время 14:46
- "Нас называют героями, но мы делаем свою работу": защитники Мариуполя дают пресс-конференцию. Онлайн-трансляция : Obozrevatel 14:46