На Днепропетровщине 12-летний мальчик погиб от детонации снаряда, который он принес домой (34)

ВідкритийTV 2022.05.08 15:11

08.05.2022 14:34 Олег Лотошников В воскресенье, 8 мая, в Синельниковском районе Днепропетровщины 12-летний мальчик погиб от детонации кассетного боеприпаса. Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на Telegram Валентина Резниченко. По его словам, это далеко не первая смерть в результате детонации кассетных боеприпасов. "Это уже шестая смерть в области из-за таких боеприпасов...Призываю!