Часть Луганской области осталась без электричества и воды после сегодняшних авиаударов (30)

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- Май, 08 в 16:11 Армия РФ повредила водоканал в Попасной: без воды осталось около 1 млн человек : ICTV Факти 16:36
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- 8 мая 2022, 15:39 Оккупанты попали по водоканалу в Попасной, без воды остался миллион украинцев : LB.ua 16:08
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- 08.05.22 15:46 Орки ударили по мощностям Попаснянского водоканала. Без воды 1 миллион человек, включая оккупированные территории, - Гайдай : Цензор.Нет 16:02
- Оккупанты разрушили водоканал - без воды миллион человек : Gazeta.ua 15:45
- Миллион человек остались без воды: российские войска повредили водоканал на Луганщине : Український Бізнес Ресурс 15:44
- сегодня в 15:00 Военные РФ обстреляли Попаснянский водоканал : Трибун Луганска 15:40
- РФ ударила по водоканалу в Попасной: без воды остались 1 млн человек : Bigmir)net Новости 15:39
- Враг попал в Попаснянский водоканал, без воды остался 1 млн человек : Еспресо TV 15:35
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- В Луганской области в результате авиаудара без водоснабжения осталось около 1 миллиона человек : Укринформ 15:31
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- 15:19 08.05.2022 На Донбассе 1 млн жителей остались без воды после обстрела российских оккупантов - Гайдай : Интерфакс-Україна 15:30
- Россияне обстреляли Попаснянский водоканал: без воды остался миллион жителей : ТСН.ua 15:16
- Россияне оставили без воды 1 миллион жителей Луганской области - глава ОВА : Українська правда 15:10
- 08 мая 2022, 14:33 Рашисты обстреляли Попаснянский водоканал - более миллиона человек остались без воды : Восточный Вариант 14:45