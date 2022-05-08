Часть Луганской области осталась без электричества и воды после сегодняшних авиаударов (30)

Realist.online 2022.05.08 16:41

8 мая 2022 | 15:45 Стало известно, что после вражеских авиаударов без электричества остались Лисичанск и Северодонецк. Около миллиона луганчан остались без воды на неопределенный срок из-за попадания по мощностям Попаснянского водоканала. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Утром 8 мая русская армия открыла огонь по Лисичанску с применением артиллерии и авиаударов.