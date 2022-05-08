Первая леди США посетила Украину (28)

Николаевский центр журналистских расследований 2022.05.08 17:06

Джилл Байден во время своего турне по Восточной Европе посетила Ужгород. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на telegram-канал Закарпатской ОГА. Там сообщается, что Джилл Байден в День матери 8 мая находилась с визитом в Ужгороде, где встретилась с украинской первой леди Еленой Зеленской. "Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили внутриперемещенных лиц из областей Украины, где продолжаются боевые