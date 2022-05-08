Первая леди США посетила Ужгород (45)

Bigmir)net Новости 2022.05.08 17:39

Джилл Байден в День матери 8 мая находилась с визитом в Ужгороде, где встретилась с украинской первой леди Еленой Зеленской. Сегодня, 16:57 Джилл Байден во время своего турне по Восточной Европе посетила Ужгород, сообщает Закарпатская ОГА. В День матери 8 мая первая леди США в Ужгороде встретилась с украинской первой леди Еленой Зеленской. "Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, в которой