Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Был шокирован". Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил Ирпень (ФОТО)

"Был шокирован". Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил Ирпень (ФОТО) (55)

ОстроВ 2022.05.08 17:40
08.05.2022 17:25. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Ирпень в Киевской области. Об этом сообщается советник министра МВД Антон Геращенко телеграм. "Канадский премьер хотел своими глазами увидеть последствия оккупации рашистами и выразить поддержку украинскому народу", - говорится в сообщении. Его визит не анонсировался из соображений безопасности. "Только что имел честь говорить с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
КАНАДА, ИРПЕНЬ, ОККУПАНТ, ПРЕМЬЕР, УЖАС, ДИАСПОРА, Маркушин, Канада, Украина, Россия, Киев, США

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022