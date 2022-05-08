08.05.2022 18:47 Командование 60-й ОПБР ВСУ удовлетворено действиями российских оккупантов на Запорожье, но есть замечание (35)

ДонПресс 2022.05.08 19:03

Командование 60-й ОПБР ВСУ удовлетворено действиями российских оккупантов на Запорожье, но есть замечание. Об этом сообщили в 97 Пехотном батальоне 60-й отдельной пехотной бригады. Руководство 97 Пехотного батальона выражает свое удовлетворение действиями российских оккупантов, которые сегодня, 8 мая 2022 года, используя на Запорожском направлении тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", применили