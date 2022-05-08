08.05.2022 18:47 Командование 60-й ОПБР ВСУ удовлетворено действиями российских оккупантов на Запорожье, но есть замечание (35)

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- Оккупанты применили огнеметную систему "Солнцепек" против самих себя : Одесса-Медиа 19:09
- Май, 08 в 18:37 Сами себя обстреляли: российские военные уничтожили собственные позиции ВВС Солнцепек : ICTV Факти 19:06
- Россияне разгромили свои позиции из "Солнцепека" на Запорожском направлении : NewsMir.info 19:04
- 8 мая, 19:00 Российские нацисты обстреляли свои же позиции из огнеметной системы "Солнцепек" : Думская.net 19:03
- 08.05.2022 18:47 Командование 60-й ОПБР ВСУ удовлетворено действиями российских оккупантов на Запорожье, но есть замечание : ДонПресс 19:03
- ВСУ одобряет. Оккупанты обстреляли свои позиции из Солнцепека на Запорожском направлении : Новое Время 19:01
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- 08 мая, 18:55 На запорожском направлении оккупанты ударили "Солнцепеком" по своим же позициям : Zanoza 18:55
- россияне разгромили свои позиции из "Солнцепека" на Запорожском направлении : Укринформ 18:46
- Сделали шашлык на майские праздники? Оккупанты применили "Солнцепек" против своих позиций : Сегодня.ua 18:46
- На Запорожском направлении россияне сожгли из системы "Солнцепек" свои же позиции : Obozrevatel 18:46
- Традиционный шашлык: оккупанты на Запорожье сожгли свои позиции из огнемета : DsNews 18:33
- 08.05.2022 в 18:26 Сами себя выжгли с украинской земли: Оккупанты применили "Солнцепек" против своих позиций : InfoResist.org 18:30
- Сгорели дотла: оккупанты применили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих позиций : ТСН.ua 18:16
- В Запорожской области оккупанты ударили из огнеметов "Солнцепек" по собственным позициям : ОстроВ 18:10
- Рашисты применили против самих себя огнеметную систему "Солнцепек" : Odessa Online 18:09
- 08.05.22 17:28 Оккупанты из огнемета "Солнцепек" нанесли удар по своим позициям : Цензор.Нет 18:02
- Россияне применили "Солнцепек" по своим позициям: в ВСУ вспомнили "традицию майских шашлыков" : 24 канал 18:00
- Сами себя выжгли из украинской земли: на Запорожском направлении рашисты применили "Солнцепек" против своих позиций : Українські національні новини 17:44