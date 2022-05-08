08 мая 2022, 18:38 Оккупанты совершили обстрел нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске, - Гайдай (27)

- 08 мая 2022 18:20 Оккупанты вновь обстреляли нефтезавод в Лисичанске. Бушует пожар, угроза взрыва : Экономика.com.ua 21:35
- Россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске: пока тушение невозможно : Антикор.com.ua 21:10
- В Лисичанске россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод: вспыхнул пожар, есть угроза взрыва резервуаров : Еспресо TV 21:05
- В Луганской области оккупанты снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод: есть угроза взрыва : Новое Время 21:01
- Тушение невозможно: оккупанты снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске : Gorsovet.com.ua 20:36
- Россияне попали в нефтебазу в Лисичанске, пожар не могут потушить из-за обстрелов : Українська правда 20:10
- В Луганской области из-за обстрела горит нефтеперерабатывающий завод : Новости Донбасса 20:09
- На Луганщине из-за обстрела загорелся нефтеперерабатывающий завод, есть угроза взрыва : NewsMir.info 20:04
- Россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске: есть угроза взрыва : ТСН.ua 19:46
- Рашисты в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске: есть угроза взрыва группы резервуаров : ПрессОрг24 19:46
- Оккупанты снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске : УНИАН 19:45
- 19:20 08 Мая 2022 Россияне снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске: потушить пожар невозможно : Власти.нет 19:45
- Рашисты в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске: есть угроза взрыва группы резервуаров : Українські національні новини 19:44
- Россияне обстреляли нефтезавод на Луганщине. Тушение пока невозможно : UA-Футбол 19:44
- Рашисты снова обстреляли НПЗ в Лисичанске: начался пожар, но потушить его невозможно : ОстроВ 19:40
- сегодня в 19:00 Оккупанты вновь обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске : Трибун Луганска 19:40
- 8 мая 2022, 19:20 Российские войска снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске : LB.ua 19:38
- Оккупанты вновь обстреляли нефтезавод в Лисичанске. Бушует пожар, угроза взрыва : ЛІГАБізнесІнформ 19:38
- 08.05.2022 19:26 В Лисичанске обстрелян нефтеперерабатывающий завод: пожар потушить невозможно : ДонПресс 19:33
- На Луганщине из-за обстрела загорелся нефтеперерабатывающий завод, есть угроза взрыва : Укринформ 19:31
- Оккупанты обстреляли НПЗ в Лисичанске: существует угроза взрыва : РБК-Україна 19:31
- 19:06 08.05.2022 Российские войска обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске - глава ОВА : Интерфакс-Україна 19:30
- Оккупанты обстреляли нефтебазу в Лисичанске : Наше Місто Дніпро 19:23
- 08 мая 2022, 18:38 Оккупанты совершили обстрел нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске, - Гайдай : Восточный Вариант 19:15
- 08 Травня 2022, 18:38 Оккупанты совершили обстрел нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске, - Гайдай : Восточный Вариант 19:15
- Россияне обстреляли НПЗ в Лисичанске, есть угроза взрыва соседних резервуаров - Гайдай : Гордон 19:06
- 08.05.22 18:45 Рашисты снова обстреляли НПЗ в Лисичанске, начался пожар, но из-за ударов оккупантов тушение невозможно, - Гайдай. ФОТО : Цензор.Нет 19:02