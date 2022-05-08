08 мая 2022, 18:38 Оккупанты совершили обстрел нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске, - Гайдай (27)

Восточный Вариант 2022.05.08 19:15

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая. Согласно информации, в результате попадания снарядов оккупантов загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ. Отмечается, что площадь пожара 360 кв.м., есть угроза взрыва соседней группы резервуаров.