08.05.2022 :: 23:21 Российские захватчики на Донбассе продолжают безуспешные попытки наступления - Генштаб ВСУ (20)

Транспортный бизнес 2022.05.08 23:37

Российские захватчики продолжают безуспешные попытки наступления на Донбассе. Вооруженные Силы Украины отражают все атаки противника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ. "На Лиманском направлении силами отдельных подразделений из состава 90-й танковой дивизии пытался взять под полный контроль населенный пункт Александровка, а также при поддержке артиллерии закрепиться в северной