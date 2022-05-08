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08.05.2022 :: 23:21 Российские захватчики на Донбассе продолжают безуспешные попытки наступления - Генштаб ВСУ

08.05.2022 :: 23:21 Российские захватчики на Донбассе продолжают безуспешные попытки наступления - Генштаб ВСУ (20)

Транспортный бизнес 2022.05.08 23:37
Российские захватчики продолжают безуспешные попытки наступления на Донбассе. Вооруженные Силы Украины отражают все атаки противника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ. "На Лиманском направлении силами отдельных подразделений из состава 90-й танковой дивизии пытался взять под полный контроль населенный пункт Александровка, а также при поддержке артиллерии закрепиться в северной
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2022.05.09 (20)

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