Российские оккупанты сосредоточились на борьбе с украинской авиацией и беспилотниками Bayraktar - Генштаб ВСУ (6)

Гордон 2022.05.08 20:06

Сегодня 19.49 В черноморской операционной зоне российские оккупанты пытаются бороться с действиями украинских военных в воздушном пространстве. Об этом проинформировал 8 мая в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Основные усилия враг сосредотачивал на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью сделать невозможными действия нашей авиации, в том числе БПЛА Bayraktar, поддержку действий подразделений с воздуха в полосе