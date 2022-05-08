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Российские оккупанты сосредоточились на борьбе с украинской авиацией и беспилотниками Bayraktar - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты сосредоточились на борьбе с украинской авиацией и беспилотниками Bayraktar - Генштаб ВСУ (6)

Гордон 2022.05.08 20:06
Сегодня 19.49 В черноморской операционной зоне российские оккупанты пытаются бороться с действиями украинских военных в воздушном пространстве. Об этом проинформировал 8 мая в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Основные усилия враг сосредотачивал на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью сделать невозможными действия нашей авиации, в том числе БПЛА Bayraktar, поддержку действий подразделений с воздуха в полосе
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2022.05.09 (6)

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