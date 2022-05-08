08 мая 2022, 20:20 В Белогоровке на Луганщине от обстрелов оккупантов погибли два волонтера из Закарпатья (7)

Восточный Вариант 2022.05.08 20:45

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай оповестил о гибели двух волонтеров из Закарпатья. Молодые мужчины спасали людей каждый день, вывозили их в безопасность, доставляли гуманитарные грузы. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на публикацию главы ЛугОВА. Все время войны Назар Дичук и Дмитрий Быць постоянно помогали с эвакуацией жителей Луганщины.