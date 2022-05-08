08 мая 2022, 20:20 В Белогоровке на Луганщине от обстрелов оккупантов погибли два волонтера из Закарпатья (7)

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- Эвакуация из Луганской области остановлена - Гайдай : ОстроВ 02:10
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- Эвакуация из Луганщины больше невозможна, - Гайдай : Еспресо TV 01:34
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