Байден: продолжать укреплять Украину и усугублять страдания Путина (14)

ТСН.ua 2022.05.09 05:31

05:28, 09.05.22 1 мин Американский президент пообщался с украинским коллегой и лидерами G7 Соединенные Штаты Америки пообещали продолжать укреплять Украину в войне против Российской Федерации. Об этом заявил президент США Джо Байден 8 мая 2022 после переговоров лидеров "Большой семерки", - об этом он написал в сервисе микроблогов Twitter. Сегодня, я держусь с членами G7 и предприниматель Зеленский о нашей