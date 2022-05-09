В России отменили воздушную часть парада Победы (35)

Регион Киев Медиа 2022.05.09 12:24

9.05.2022 08:44:05 В нескольких городах России отменили воздушный парад, якобы из-за нелетной погоды. И если в Москве действительно было облачно, то в Петербурге, Мурманске, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске небо было ясным, пишет meduza.io. Но даже облачность или осадки в прошлые годы не мешали проведению воздушного парада, облака просто разгоняли заранее. Вероятно, с техникой что-то не так.