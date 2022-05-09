Арестович "прочитал" между строк в выступлении Путина, будет ли атомная война (33)

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- 09 мая 2022, 12:21 Подоляк прокомментировал речь путина на параде о войне в Украине : Восточный Вариант 12:45
- Подоляк отреагировал на речь Путина: "больные имперские амбиции" : Gazeta.ua 12:45
- 09 мая 2022 09:57 Путин выступил на параде в Москве. Ни мобилизации, ни "побед" не объявил : Экономика.com.ua 12:35
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- Путин на параде не объявил мобилизацию и назвал войну "предупредительным отпором агрессии" НАТО : ТСН.ua 11:46
- "Нам угрожали вторжением": Путин назвал "спецоперацию" "предупредительным отпором" НАТО. Войну Украине и мобилизацию в России он не объявил : UAinfo 11:44
- Путин на параде попытался "оправдать" вторжение в Украину: "Страны НАТО не захотели услышать..." : Politeka 11:40
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- Путин на параде выдумал новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил : Фраза.ua 11:34
- Стало известно, о чем говорил Путин на параде в Москве : Соцпортал 11:31
- 09-May-2022 11:25 Путин: Вторжение - единственно правильное решение : Южная правда 11:27
- "Нам угрожали вторжением": Путин назвал войну в Украине "предупредительным отпором" НАТО : УНИАН 11:15
- Объявлять мобилизацию и войну не стал: о чем путин говорил на параде : Слово і Діло 11:12
- Путин: Вторжение - единственно правильное решение : Bigmir)net Новости 11:09
- 09.05.2022 10:43 Путин в день Победы признался, почему Россия напала на Украину : ДонПресс 11:03
- Путин на параде не объявил всеобщую мобилизацию в РФ : APnews.com.ua 11:00
- Путин на параде назвал войну "единственно правильным решением", мобилизацию не объявил : Українська правда 10:40