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Фокус: Украина

Арестович "прочитал" между строк в выступлении Путина, будет ли атомная война

Арестович "прочитал" между строк в выступлении Путина, будет ли атомная война (33)

УНИАН 2022.05.09 13:45
Иван Бойко 13:23, 09.05.22 По его словам, Путин - это "старый, больной, на смерть перепуганный человечек". Путин выступил на параде в Москве / фото ua.depositphotos.com Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович "прочитал" между строк в выступлении президента России Владимира Путина, будет ли атомная война. Арестович написал в Facebook по поводу парада в Москве и выступления
ПУТИН, ПАРАД, МОБИЛИЗАЦИЯ, ВТОРЖЕНИЕ, НЕОНАЦИСТ, ВОЙНА, Путин, Подоляк, Украина, Россия, Крым, Москва, Киев
2022.05.09 (33)

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