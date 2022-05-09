Арестович "прочитал" между строк в выступлении Путина, будет ли атомная война (33)

УНИАН 2022.05.09 13:45

Иван Бойко 13:23, 09.05.22 По его словам, Путин - это "старый, больной, на смерть перепуганный человечек". Путин выступил на параде в Москве / фото ua.depositphotos.com Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович "прочитал" между строк в выступлении президента России Владимира Путина, будет ли атомная война. Арестович написал в Facebook по поводу парада в Москве и выступления