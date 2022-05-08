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Зеленский провел в Киеве переговоры с президентом Бундестага ФРГ: в ОП назвали темы встречи

Зеленский провел в Киеве переговоры с президентом Бундестага ФРГ: в ОП назвали темы встречи (9)

ТСН.ua 2022.05.08 16:46
16:36, 08.05.22 2 мин Владимир Зеленский провел встречу с президентом Бундестага ФРГ Бербель Басс, прибывшей в Киев с официальным визитом. Перед этим у Баса была встреча с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем. Видео встречи Зеленского и Басс опубликовала пресс-служба Офиса президента. Украинский президент поблагодарил президентку Бундестага за визит в сложное для страны время.
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2022.05.09 (9)

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