Зеленский провел в Киеве переговоры с президентом Бундестага ФРГ: в ОП назвали темы встречи (9)

ТСН.ua 2022.05.08 16:46

16:36, 08.05.22 2 мин Владимир Зеленский провел встречу с президентом Бундестага ФРГ Бербель Басс, прибывшей в Киев с официальным визитом. Перед этим у Баса была встреча с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем. Видео встречи Зеленского и Басс опубликовала пресс-служба Офиса президента. Украинский президент поблагодарил президентку Бундестага за визит в сложное для страны время.