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Европейский совет может приступать - Украина сдала опросник на членство в ЕС

Европейский совет может приступать - Украина сдала опросник на членство в ЕС (50)

Сегодня.ua 2022.05.09 16:16
Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир 9 мая, 16:01 Шарль Мишель сообщил, когда рассмотрят нашу заявку Нашу заявку на членство в ЕС рассмотрят уже через месяц / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня" Украина, как и обещала, в рекордные сроки подготовила вторую часть анкеты- опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Несколько томов этой части продемонстрировал президент Украины Владимир
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2022.05.09 (50)

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