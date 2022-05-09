Европейский совет может приступать - Украина сдала опросник на членство в ЕС (50)

Сегодня.ua 2022.05.09 16:16

Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир 9 мая, 16:01 Шарль Мишель сообщил, когда рассмотрят нашу заявку Нашу заявку на членство в ЕС рассмотрят уже через месяц / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня" Украина, как и обещала, в рекордные сроки подготовила вторую часть анкеты- опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Несколько томов этой части продемонстрировал президент Украины Владимир