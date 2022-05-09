Европейский совет может приступать - Украина сдала опросник на членство в ЕС (50)

2022.05.09 (50)2022.05.08 (6) →
- 09.05.2022 в 19:39 Россия атаковала ракетами Одессу прямо во время визита Шмыгаля и главы Евросовета : InfoResist.org 19:45
- Заявку Украины о статусе кандидата на вступление в ЕС будет рассмотрено в июне - Мишель : MY.UA 19:19
- Мишель заверил в непреклонной поддержке Украины в борьбе за европейские ценности : Укринформ 19:10
- Мишель заверил в непреклонной поддержке Украины в борьбе за европейские ценности : MY.UA 19:02
- Сегодня Украина передаст вторую часть опросника для вступления в ЕС : Gazeta.ua 18:57
- Кто может проголосовать против статуса кандидата в ЕС для Украины: вице-премьер назвала опасения стран : ZN,UA 18:46
- Украина передала Еврокомиссии вторую часть опросника для вступления в ЕС : Сайт Александра Дубинского 18:33
- На шаг ближе к ЕС: Украина заполнила вторую часть анкеты кандидата : Флот2017 18:32
- россия бомбила Одессу во время визита Шарля Мишеля : Укринформ 18:31
- Украина передала второй опросник на вступление в Евросоюз. Ответы заняли четыре тысячи страниц : Страна.ua 18:31
- Стефанишина о прогнозах вступления Украины в ЕС: Было бы странно, если бы процесс был безоблачным : РБК-Україна 18:31
- Евроинтеграция Украины. Киев передал ЕС заполненную вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в союзе : Новое Время 18:16
- Украина заполнила финальную часть опросника ЕС : From-UA.com 18:05
- Украина передала ответы на вторую часть опросника для получения статуса кандидата в Евросоюз : Fin.org.ua 17:34
- 09.05.22 17:28 Вступление Украины в ЕС может продолжаться "десятилетиями", - Макрон : Цензор.Нет 17:32
- Макрон сделал не слишком оптимистичный прогноз по вступлению Украины в ЕС : ZN,UA 17:16
- Шмыгаль: Сегодня передадим ответы на вторую часть опросника для получения Украиной статуса кандидата в ЕС : UATV 17:14
- Украина передала ответы на вторую часть опросника для получения статуса кандидата в Евросоюз : Укрудпром 17:14
- Заявку Украины о статусе кандидата на вступление в ЕС рассмотрят в июне : Новости Донбасса 17:09
- Зеленский обсудил с главой Евросовета меры по разблокировке украинских портов : Главное 17:06
- Украина заполнила финальную часть опросника ЕС : Версии.com 16:46
- 16:25 09 Мая 2022 Украина заполнила финальный блок опросника ЕС : Власти.нет 16:45
- Макрон пугает Украину неопределенностью на десятилетия : Позиция 16:44
- сегодня в 16:35 Сегодня Украина заполнила вторую часть анкеты для членства в ЕС : Трибун Луганска 16:40
- 09.05.22 16:20 Предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС стало бы мощным сигналом поддержки, - Шмыгаль : Цензор.Нет 16:32
- Украина сегодня передаст вторую часть анкеты для членства в ЕС, - Шмыгаль : РБК-Україна 16:31
- 16:10 09.05.2022 Сегодня Украина передаст ответы на вторую часть опросника для получения статуса кандидата в ЕС - Шмыгаль на встрече с Мишелем : Интерфакс-Україна 16:30
- Это может длиться годами, или же десятилетиями: Макрон о вступлении Украины в ЕС : РБК-Україна 16:16
- Макрон считает, что Украине могут понадобиться десятилетия на вступление в Евросоюз : Страна.ua 16:16
- Заявку Украины о статусе кандидата на вступление в ЕС будет рассмотрено в июне - Мишель : Укринформ 16:16
- Украина заполнила вторую часть опросника для вступления в ЕС : Bigmir)net Финансы 16:16
- Европейский совет может приступать - Украина сдала опросник на членство в ЕС : Сегодня.ua 16:16
- "Ценю личное присутствие в Одессе": Зеленский провел переговоры с президентом Евросовета, который находится с визитом в Украине : ТСН.ua 16:16
- Украина надеется уже в июне получить статус страны-кандидата на членство в ЕС - Стефанишина : ZN,UA 16:16
- Украина заполнила вторую часть опросника для получения статуса кандидата в ЕС : Преступности.нет 16:10
- 09.05.22 15:43 Европейский совет рассмотрит заявку Украины о получении статуса кандидата на членство в ЕС в июне, - Мишель. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 16:02
- Членство в ЕС: Еврокомиссия ждет вторую часть опросника от Украины, вывод о статусе кандидата может быть в июне : Новое Время 16:01
- Глава государства обсудил с Президентом Европейского совета поддержку Украины во время войны : Президент України 16:00
- Вступление Украины в ЕС: Зеленский переговорил с Урсулой фон дер Ляен : Gazeta.ua 15:47
- Украина полностью заполнила опросник о членстве в ЕС, - Зеленский : Obozrevatel 15:46
- Украина заполнила вторую часть опросника для вступления в ЕС : Український Бізнес Ресурс 15:44
- Украина полностью заполнила опросник кандидата на вступление в ЕС: когда ждать ответ : Фокус 15:35
- Вывод будет в июне. Еврокомиссия ждет вторую часть анкеты от Украины : FinOboz 15:32
- Украина сегодня передаст вторую часть опросника ЕС для статуса страны-кандидата - ZN.UA : ZN,UA 15:16
- Украина заполнила финальную часть опросника ЕС для статуса кандидата : Українська правда 15:10
- Мишель приехал в Одессу поддержать Украину и процитировал русского поэта Пушкина: фото : ЛІГАБізнесІнформ 15:08