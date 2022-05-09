Никому не позволим присвоить нашу победу - Зеленский (56)

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- Вместо парада - карнавал. Как оккупанты "празднуют" 9 мая в Мариуполе (видео) : Главком 13:35
- Обращение Зеленского с Крещатика: о чем говорил президент - в чем попытался убедить украинцев : Комментарии.UA 13:22
- В Мариуполе оккупанты передумали проводить парад : Укрудпром 13:14
- В Мариуполе оккупанты передумали проводить парад : Fin.org.ua 13:04
- Никому не отдадим ни своей земли, ни своей истории: Зеленский на Крещатике поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом : Информатор 12:53
- "Совсем скоро в Украине будет два дня победы, а у кого-то - ни одного": Зеленский обратился к украинцам : GlavPost.Com 12:35
- "Победили тогда, победим и сейчас": Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом : Факти 12:34
- Украина уже полноправная часть свободного мира и объединенной Европы - Президент Украины : Лента новостей Днепра 12:30
- Украина уже полноправная часть свободного мира и объединенной Европы - обращение Президента Владимира Зеленского : Президент України 12:30
- 09-May-2022 10:01 Зеленский выпустил обращение по случаю 9 мая (ВИДЕО) : Южная правда 11:27
- В Мариуполе "парада" нет, захватчики возложили цветы к "памятнику" бабушке с красным флагом : Укринформ 11:16
- Роковая дата 9 мая: Зеленский с самого утра обратился к украинцам : Стена 11:14
- 09.05.2022, 10:30 Зеленский выпустил обращение по случаю 9 мая : АСН.in.ua 11:12
- Они обречены и прокляты миллионами предков: Зеленский о российском "можем повторить" : Парламент.UA 11:10
- 10:40 09.05.2022 Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом - Зеленский : Петр и Мазепа 11:10
- Украина уже полноправная часть свободного мира и объединенной Европы - Президент Украины : 34 телеканал Дніпро 11:04
- В Мариуполе оккупанты возложили цветы к памятнику: помпезного парада так и не получилось : 24 канал 11:00
- Зеленский выступил с обращением про 9 мая : Кривбасс On-Line 10:50
- Зеленский: скоро в Украине будет два Дня победы, а у кого-то - ни одного : ПрессОрг24 10:46
- Зеленский: скоро в Украине будет два Дня победы, а у кого-то - ни одного : Українські національні новини 10:44
- Никому не позволим присвоить нашу победу - Зеленский : Bigmir)net Новости 10:39
- Мы не говорим "можем повторить": Зеленский обратился к украинцам в День Победы над нацизмом : Главное 10:36
- Скоро в Украине будет два Дня победы, а у кого-то не останется ни одного, - Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая : Еспресо TV 10:34
- 17 минут назад "Скоро в Украине будет два дня победы, а у кого-то не останется ни одного": Зеленский обратился к украинцам : Дело.ua 10:33
- 09.05.22 09:41 Мы не отдадим ни частицы своей земли, ни истории. Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного, - Зеленский. ВИДЕО : Цензор.Нет 10:32
- Зеленский 9 мая записал видеообращение к украинцам: полный текст речи президента : ТСН.ua 10:31
- Россия стала на те же грабли: Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом : Dnepr.express 10:25
- Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом (Видео) : Комментарии Харьков 10:22
- Президент анонсировал два Дня Победы в Украине : Комментарии.UA 10:22
- 75-й день войны - онлайн. Зеленский обратился к украинцам с Крещатика, мир уличает Путина в надругательстве над историей Второй мировой : Новое Время 10:16
- Зеленский обратился к украинцам: Победили нацизм - победим и сейчас : Укринформ 10:16
- 9 мая. Враг может залить Мариуполь фекалиями, в РФ "сломали" телевизор - онлайн : Сегодня.ua 10:16
- Идет война не двух армий, а двух мировоззрений, - Зеленский : Вести.ua 10:15
- 2022.05.09 "Победили тогда, победим и сейчас": Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы : RUpor.info 10:12
- Зеленский поздравил украинцев с Днём Победы : Одесса News 10:10
- 9 мая 2022, 09:26 "Россия 24 февраля начала наступление на те грабли, на которые ступает нога каждого оккупанта", - Зеленский ко Дню победы : LB.ua 10:08
- "Скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного", - Зеленский обратился к украинцам : НикВести 10:06
- Май, 09 в 9:37 В День победы над нацизмом мы боремся за новую победу - Зеленский : ICTV Факти 10:06
- "Не отдадим ни клочка своей истории". Зеленский в День Победы на Крещатике заявил, что украинцы никому не позволят аннексировать победу над нацизмом : Гордон 10:06
- Зеленский - в речи к 9 мая: у Украины будет два Дня Победы : Depo 10:03
- 75-й день войны - онлайн. Зеленский обратился к украинцам с Крещатика, мир уличает Путина в надругательстве над историей Второй мировой : Новое Время 10:01
- Зеленский в обращении 9 мая: Совсем скоро в Украине будет два Дня победы, а у кого-то не останется ни одного : Новое Время 10:01
- Зеленский выпустил обращение по случаю 9 мая : MY.UA 10:01
- Украина - уже полноправная часть свободного мира и объединенной Европы - обращение Президента Владимира Зеленского : Харківська ОДА 09:46
- Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы над Нацизмом: Очень скоро враг потеряет все : КП в Украине 09:45
- Мы пережили разные войны, но у всех был один финал: Зеленский поздравил украинцев с Днем победы : Слово і Діло 09:42