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Никому не позволим присвоить нашу победу - Зеленский

Никому не позволим присвоить нашу победу - Зеленский (56)

Bigmir)net Новости 2022.05.09 10:39
Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают день победы над нацизмом. Сегодня, 09:57 Виталий Кулак Владимир Зеленский / president.gov.ua Президент Владимир Зеленский в своей речи по случаю празднования дня победы над нацизмом заявил, что Украина не отдаст ни кусочка своей земли и никому не позволит присвоить победу над нацизмом, в которую свой вклад внесли и украинцы. "Никому не отдадим ни кусочка своей земли.
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2022.05.09 (56)

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