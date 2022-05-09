Никому не позволим присвоить нашу победу - Зеленский (56)

Bigmir)net Новости 2022.05.09 10:39

Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают день победы над нацизмом. Сегодня, 09:57 Виталий Кулак Владимир Зеленский / president.gov.ua Президент Владимир Зеленский в своей речи по случаю празднования дня победы над нацизмом заявил, что Украина не отдаст ни кусочка своей земли и никому не позволит присвоить победу над нацизмом, в которую свой вклад внесли и украинцы. "Никому не отдадим ни кусочка своей земли.