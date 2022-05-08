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Фокус: Украина

Россия угрожает Илону Маску "ответом по-взрослому" за помощь Украине (6)

Online.ua 2022.05.08 13:10
8 мая, 13:10 Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин начал публично угрожать самому богатому человеку планеты и основателю компании SpaceX Илону Маску. Он обвиняет бизнесмена и изобретателя в том, что тот, мол, "причастен к поставке военной связи" Украине. Источник: Телеграмм-страница Дмитрия Рогозина Рогозин угрожает Илону Маску за Starlink Украине Из свидетельств пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ
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2022.05.09 (6)

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