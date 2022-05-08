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Фокус: Украина

Рэкет, пьянство и разборки: как российские захватчики "самоликвидируются" на Херсонщине (6)

Укринформ 2022.05.08 13:01
08.05.2022 12:49 Во временно захваченной Херсонской области российские захватчики занимаются рэкетом, а в "свободное время" сильно пьют, после чего устраивают между собой перестрелки и поножовщину. Как передает Укринформ, об этом Служба безопасности Украины сообщает в Телеграме. Так, в перехваченном телефонном разговоре военный из так называемой "днр" делится со своей женой: "Наш блок-пост нормально, а соседи начудили...
ДЕНЬГИ, ОККУПАНТ, РЭКЕТ, БЛОКПОСТ, ЗАХВАТЧИК, ПОНОЖОВЩИНА, Украина, Херсон, Россия
2022.05.09 (6)

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