Россия стягивает крупногабаритную технику на север Крыма - СМИ (5)

2022.05.09 (5)2022.05.08 (43) →
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- Оккупанты стягивают силы на север Крыма: стало известно, где может использоваться техника для обстрела ВСУ : MY.UA 05:00
- Спутник зафиксировал, что РФ стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма : Повінь.com.ua 02:16
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