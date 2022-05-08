Россия стягивает крупногабаритную технику на север Крыма - СМИ (5)

УНИАН 2022.05.08 14:15

Иван Бойко 14:04, 08.05.22 Такая техника может быть использована для обстрела позиций украинских военных. Россияне стянули технику на север Крыма / фото Спутниковые снимки свидетельствуют, что Россия стягивает зенитно-ракетные силы армии РФ на север оккупированного Крыма - к селу Филатовка, расположенному вблизи Херсонской области. Об этом сообщают "Схемы". На снимках Planet Labs за 6 мая, которые есть в распоряжении журналистов,