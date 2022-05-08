Секретный визит: первая леди США посетила Ужгород и встретилась с Еленой Зеленской (7)

Главред 2022.05.08 16:36

8 мая 2022, 16:18 Для ее безопасности, визит Джилл Байден не анонсировался - его держали в максимальной тайне. Первая леди США посетила Ужгород и встретилась с Еленой Зеленской/ Reuters, Офис президента Первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден побывала с визитом в Украине в воскресенье, 8 мая. Она посетила Ужгород, где встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.