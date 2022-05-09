Греция помогает российским кораблям "обплывать" санкции, - СМИ (36)

DsNews 2022.05.09 07:33

Благодаря Греции танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты на фоне попыток ЕС ограничить возможности РФ по экспорту черного золота понедельник, 09 мая 2022, 07:27 Об этом говорится в сообщении Die Welt, передает "ДС". В издании отметили, что греческие судовладельцы расширяют бизнес с Россией. В апреле доля Греции в транспортировке российской нефти выросла втрое по сравнению с 2021 годом.