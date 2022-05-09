Арестович исключил возможность ядерного удара РФ по Украине (11)

Типичный Херсон 2022.05.09 03:36

09.05.2022 Возвращение в Киев американских дипломатов ставит точку в этом вопросе, убежден советник. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в воскресенье, 8 мая, заявил, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине, в частности по ее столице. По словам представителя ОП, об этом свидетельствует возвращение в Киев временного поверенного США Кристины Квин. "Кристина Квин сегодня вернулась с американскими дипломатами в посольство