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Фокус: Украина

Арестович исключил возможность ядерного удара РФ по Украине

Арестович исключил возможность ядерного удара РФ по Украине (11)

Типичный Херсон 2022.05.09 03:36
09.05.2022 Возвращение в Киев американских дипломатов ставит точку в этом вопросе, убежден советник. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в воскресенье, 8 мая, заявил, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине, в частности по ее столице. По словам представителя ОП, об этом свидетельствует возвращение в Киев временного поверенного США Кристины Квин. "Кристина Квин сегодня вернулась с американскими дипломатами в посольство
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2022.05.09 (11)

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