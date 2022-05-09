Арестович исключил возможность ядерного удара РФ по Украине (11)

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- Арестович считает, что ядерного удара по Киеву не будет: В город вернулось посольство США : ЛІГАБізнесІнформ 06:38
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- Арестович исключил возможность ядерного удара РФ по Украине : Типичный Херсон 03:36
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- Возвращение Квин закрыло вопрос. Арестович объяснил, почему не будет ядерного удара по Киеву : FinOboz 02:32
- Арестович исключил возможность ядерного удара РФ по Украине : MY.UA 02:30
- Возвращение Квин закрыло вопрос. Арестович объяснил, почему не будет ядерного удара по Киеву : ДнепрCity.net 02:03
- В Киев возвращается посольство США : Nowyny.com з Закарпаття 01:30
- Возвращение Квин закрыло вопрос. Арестович объяснил, почему не будет ядерного удара по Киеву : РБК-Україна 01:01
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