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Фокус: Украина

В бою с оккупантами погиб один из лучших офицеров ВМС Украины Игорь Бедзай

В бою с оккупантами погиб один из лучших офицеров ВМС Украины Игорь Бедзай (32)

Еспресо TV 2022.05.09 13:06
9 мая, 2022 понедельник 12:36 Во время выполнения боевой задачи погиб один из лучших офицеров Военно- морских сил - полковник Игорь Бедзай, заместитель командующего ВМС по авиации Об этом написал на своей facebook-странице глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. "Сознательно не пишу о наших потерях в это время, но информация пошла в СМИ поэтому скрывать ее бессмысленно.
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2022.05.09 (32)

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