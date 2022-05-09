В бою с оккупантами погиб один из лучших офицеров ВМС Украины Игорь Бедзай (32)

Еспресо TV 2022.05.09 13:06

9 мая, 2022 понедельник 12:36 Во время выполнения боевой задачи погиб один из лучших офицеров Военно- морских сил - полковник Игорь Бедзай, заместитель командующего ВМС по авиации Об этом написал на своей facebook-странице глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. "Сознательно не пишу о наших потерях в это время, но информация пошла в СМИ поэтому скрывать ее бессмысленно.