В бою с оккупантами погиб один из лучших офицеров ВМС Украины Игорь Бедзай (32)

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- В бою с военными РФ погиб один из лучших летчиков Украины : Вести.ua 13:45
- В бою с оккупантами погиб один из лучших летчиков Украины (фото) : Главное 13:36
- Погиб один из лучших летчиков Украины Игорь Бедзай. В 2014-м он вывел из Крыма боевую технику : Николаевские новости 13:28
- В боях с оккупантами погиб один из лучших летчиков Украины : Наше Місто Дніпро 13:23
- "Один из лучших офицеров": погиб бывший командир 10-й морской авиабригады ВМС Украины полковник Бедзай : Новое Время 13:16
- В украинском небе погиб легендарный летчик Игорь Бедзай : Online.ua 13:10
- В бою с оккупантами погиб один из лучших офицеров ВМС Украины Игорь Бедзай : Еспресо TV 13:06
- В воздушном бою погиб легендарный лётчик : Gazeta.ua 12:45
- В воздушном бою с российскими оккупантами погиб один из лучших летчиков Украины Игорь Бедзай : КП в Украине 12:30
- В воздушном бою погиб один из лучших летчиков Украины: фото и биография героя : Апостроф 12:15
- В бою с оккупантами погиб один из лучших летчиков Украины (фото) : УНИАН 12:15
- В небе погиб легендарный украинский летчик Игорь Бедзай : Винница Реал 12:11
- В воздушном бою погиб один из лучших летчиков Украины: что известно : Realist.online 12:11
- В боях за Украину погиб замкомандующего ВМС Украины по авиации Игорь Бедзай : Антикор.com.ua 12:10
- 9 мая 2022 11:43 На войне погиб один из лучших летчиков Украины Игорь Бедзай. В 2014-м он смог вывести из Крыма боевую технику : Dynamomania.com 12:04
- 09.05.22 11:12 Погиб заместитель Командующего ВМС по авиации полковник Игорь Бедзай. ВИДЕО : Цензор.Нет 12:02
- Один из лучших летчиков Украины Игорь Бедзай погиб в бою: о нем ходили легенды. Фото и видео : Obozrevatel 11:46
- В бою погиб заместитель командующего ВМС Игорь Бедзай : Укринформ 11:46
- 09.05.2022 в 11:32 В воздушном бою погиб замкомандующего ВМС Украины Игорь Бедзай : InfoResist.org 11:45
- Погиб в бою один из лучших летчиков Украины из Николаева Игорь Бедзай : Юж-Ньюз 11:42
- Погиб в бою один из лучших летчиков Украины из Николаева Игорь Бедзай : Типичный Херсон 11:36
- В бою погиб один из лучших летчиков Украины Игорь Бедзай : Gorsovet.com.ua 11:36
- 09.05.2022 11:08 В Украине погиб один из лучших летчиков страны : ДонПресс 11:33
- На войне погиб один из лучших летчиков Украины Игорь Бедзай. В 2014-м он смог вывести из Крыма боевую технику : Страна.ua 11:31
- В бою с оккупантами погиб легендарный украинский летчик Игорь Бедзай : 24 канал 11:30
- В боях за Украину погиб замкомандующего ВМС Украины по авиации Игорь Бедзай : MY.UA 11:16
- 9 мая 2022, 10:31 В воздушном бою погиб заместитель командующего ВМС, полковник Игорь Бедзай : LB.ua 11:08
- В боях за Украину погиб замкомандующего ВМС Украины по авиации Игорь Бедзай : Фокус 11:05
- 9 Мая, 2022 В бою с врагами погиб уроженец Николаева : Маю право 09:55
- Погиб в бою один из лучших летчиков Украины из Николаева Игорь Бедзай : Барометр Южноукраинска 09:16
- Погиб в бою один из лучших летчиков Украины из Николаева Игорь Бедзай : Новости N 09:07
- Погиб один из лучших украинских летчиков - николаевский полковник Игорь Бедзай : Преступности.нет 08:10