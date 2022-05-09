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Британия вводит повышенные пошлины на товары из РФ

Британия вводит повышенные пошлины на товары из РФ (39)

MY.UA 2022.05.09 04:00
9 мая, 00:57 Власти Британии вводят повышенные 35-процентные пошлины на товары из России и Беларуси на общую сумму 1,72 млрд долларов. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщила пресс-служба британского правительства. Указано, что общий объем российского импорта и британского экспорта в РФ, в отношении которого будут введены новые пошлины, достигнет 4 млрд фунтов стерлингов, или 5 млрд долларов.
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