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09.05.2022 в 12:09 Министр обороны Британии: Путина и его генералов ждет та же участь, что и нацистов

09.05.2022 в 12:09 Министр обороны Британии: Путина и его генералов ждет та же участь, что и нацистов (32)

InfoResist.org 2022.05.09 12:15
InfoResist Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что российское командование, как и лично Путин, несет ответственность за военные преступления против Украины, которые сопоставимы с действиями нацистов. Цитаты генерала, которые он произнесет в Национальном музее армии в Лондоне, обнародовало "Sky News". "Совершив вторжение в Украину, Путин, его окружение и генералы копируют
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