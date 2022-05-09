09.05.2022 в 12:09 Министр обороны Британии: Путина и его генералов ждет та же участь, что и нацистов (32)

InfoResist.org 2022.05.09 12:15

InfoResist Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что российское командование, как и лично Путин, несет ответственность за военные преступления против Украины, которые сопоставимы с действиями нацистов. Цитаты генерала, которые он произнесет в Национальном музее армии в Лондоне, обнародовало "Sky News". "Совершив вторжение в Украину, Путин, его окружение и генералы копируют