Экономист объяснил, как решить проблему с дефицитом топлива (32)

УНИАН 2022.05.09 12:45

Виолетта Орлова 12:28, 09.05.22 По мнению Кухты, быстро решить этот вопрос не удастся. Украина столкнулась с дефицитом топлива / фото УНИАН Решить проблему с дефицитом топлива в Украине не удастся быстро даже несмотря на поддержку европейских стран. Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта объясняет, что иностранные нефтеперерабатывающие и транспортные отрасли никто не готовил к такой ситуации.