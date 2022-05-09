Экономист объяснил, как решить проблему с дефицитом топлива (32)

- Шмигаль о дефиците на АЗС: во время войны могут быть форс-мажоры : Завтра.UA 12:46
- В правительстве сообщили, подорожает ли топливо в Украине : Gazeta.ua 12:45
- Экономист объяснил, как решить проблему с дефицитом топлива : УНИАН 12:45
- Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на топливо : Фраза.ua 12:34
- Премьер-министр рассказал о том, насколько может подорожать бензин в Украине : Dnepr.Info 12:25
- Нехватка топлива на украинских АЗС: в Кабмине назвали причину и дали прогноз : MY.UA 12:16
- "Стратегия у нас есть": в Кабмине раскрыли причины топливного кризиса и что будет с ценами : Politeka 12:10
- Шмыгаль пояснил дефицит топлива на АЗС : World News 11:36
- Премьер призвал не волноваться из-за отсутствия топлива и скачкообразного роста цен на него : Fin.org.ua 11:34
- 2022.05.09 На сколько подорожает бензин в Украине: Шмыгаль рассказал : RUpor.info 11:12
- В ближайшее время ситуация с горючим исправится - Шмигаль : Николаевский центр журналистских расследований 11:06
- Шмыгаль рассказал о повышении цен на бензин : SkyNewsZP 11:06
- Премьер призвал не волноваться из-за отсутствия топлива и скачкообразного роста цен на него : Укрудпром 10:44
- Шмыгаль сказал, на сколько подорожает бензин в Украине : Finance.UA 10:32
- Несколько гривен может быть разница в цене: Шмыгаль рассказал о новых ценах на АЗС : Комментарии.UA 10:22
- Шмыгаль рассказал, подорожает ли еще топливо в Украине : ТСН.ua 10:16
- На сколько подорожает бензин в Украине : Bigmir)net Финансы 10:16
- Будет разница в несколько гривен: Шмыгаль о подорожании топлива в Украине : Парламент.UA 10:10
- Шмыгаль спрогнозировал, насколько подорожает бензин в Украине : Акцент.zp.ua 10:09
- Куда исчез бензин: Шмыгаль объяснил ситуацию с дефицитом топлива : 24 канал 10:00
- Шмыгаль: с горючим могут возникать форс-мажоры : Kosatka.Media 09:48
- Насколько может подорожать топливо и в чем причина дефицита: Ответ Шмыгаля : Bigmir)net Новости 09:39
- Шмыгаль пояснил дефицит топлива на АЗС : Хвиля 09:36
- 23 минуты назад Бензин в Украине может подорожать,- Денис Шмыгаль : Дело.ua 09:33
- Шмыгаль о дефиците на АЗС: во время войны могут быть форс-мажоры : FinOboz 09:32
- Нехватка топлива на украинских АЗС: в Кабмине назвали причину и дали прогноз : Апостроф 09:15
- Дефицит горючего на украинских АЗС: во время войны могут быть форс-мажоры, - Шмигаль : Еспресо TV 09:04
- Шмыгаль сказал, на сколько подорожает бензин в Украине : УНИАН 08:45
- Дефицит горючего. Шмыгаль предупредил о форс-мажорах : Главком 08:35
- Шмыгаль о дефиците на АЗС: во время войны могут быть форс-мажоры : ДнепрCity.net 08:33
- "Могут быть форс-мажоры": Шмыгаль о дефиците топлива : DsNews 08:03
- Шмыгаль о дефиците на АЗС: во время войны могут быть форс-мажоры : РБК-Україна 07:31