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Несколько улиц остались без света: ночью враг обстрелял Зеленодольскую ОТГ

Несколько улиц остались без света: ночью враг обстрелял Зеленодольскую ОТГ (43)

ВідкритийTV 2022.05.09 09:11
09.05.2022 08:14 Александр Коптев В ночь на 9 мая российские оккупанты обстреляли окраину села Большая Костромка на Днепропетровщине. Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на Telegram Валентина Резниченко. По словам председателя Днепропетровской ОВА, враг нанес несколько ударов по жилым домам в Зеленодольской ОТГ на Днепропетровщине, из-за чего несколько улиц остались без света. "Ночью враг снова обстрелял Зеленодольскую общину.
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