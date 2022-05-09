Запасы высокоточных боеприпасов в РФ сильно истощены, их будет трудно заменить - разведка Великобритании (33)

Гордон 2022.05.09 13:06

Сегодня 12.46 В начале полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) РФ публично пропагандировала свою способность наносить точечные удары и ограничивать побочный ущерб от бомбардировок городов, однако после более чем двух месяцев войны запасы высокоточных боеприпасов в РФ заканчиваются. Об этом 9 мая в Twitter сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.