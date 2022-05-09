Запасы высокоточных боеприпасов в РФ сильно истощены, их будет трудно заменить - разведка Великобритании (33)

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- В России заканчиваются запасы высокоточных боеприпасов, - разведка Британии : Zerkalo.mk.ua 10:55
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- В РФ заканчиваются запасы высокоточных ракет : Online.ua 10:10
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